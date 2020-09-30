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Жителей Нагорного Карабаха предупредили о звонках азербайджанских спецслужб

16:02
  • среда
  • 30 сентября 2020

Людей просят не передавать данные о военных действиях

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха предупредила жителей о звонках азербайджанских спецслужб, в распоряжении которых оказались мобильные телефоны соотечественников.

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По данным службы, сообщение которой цитирует Единый армянский инфоцентр, Азербайджан "пытаются получить различные сведения о военных действиях в Арцахе (Нагорный Карабах – прим. ред.), а также преследуют цель сеять панику в обществе".

В Нагорном Карабахе просят людей не передавать никаких данных спецслужбам и не отвечать на подозрительные телефонные звонки.

Тем временем в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные столкновения. В настоящий момент они идут на северном направлении зоны конфликта. Стороны сообщают о потерях среди военных и мирного населения. Все призывы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров Баку и Ереван пока игнорируют.

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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