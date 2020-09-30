В России могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса

Все зависит от динамики заболеваемости

Роспотребнадзор не исключил введение дополнительных ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом "Интерфаксу" заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", - подчеркнула эксперт.

Пшеничная добавила, что если россияне будут соблюдать все санитарные требования, то ужесточение мер, скорее всего, не понадобится.

При соблюдении всех мер безопасности выход на плато ожидается в течение октября или в начале ноября. более точных дат сказать пока невозможно, добавили в Рспотребнадзоре.

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