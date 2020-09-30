В России усиливают контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19

Вводить дополнительные ограничения пока не планируют

Введение дополнительных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сейчас не требуется. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что только в двух федеральных округах фиксируется увеличение числа пациентов с диагнозом COVID-19. Основная мера, которая поможет сдержать распространение вируса, - строгое следование эпидемическим правилам, в том числе ношение масок в общественных местах. В столице проходят масштабные проверки соблюдения режима.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усиливается по всей стране. Проверяют места массового скопления людей: магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, общественный транспорт. В России со вчерашнего дня зафиксировали еще 8 481 случай коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших, в одной только Москве это более 2300 человек, ясно свидетельствует об одном - расслабляться явно рано.

Фитнес-клуб на западе столицы - тот самый случай, когда обещать не значить исполнить. Входная группа пестрит надписями о безопасности для посетителей по шести пунктам сразу. Сотрудники Роспотребнадзора и АТИ выявили, что как минимум половина из этого – фикция.

"Был выявлен ряд нарушений. В частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений", - сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.

Фитнес-клубу придется заплатить штраф. Для юрлиц - до полумиллиона рублей, для должностных - до 100 тысяч. Но заведение хотя бы решили не закрывать до повторной проверки. А вот некоторые столичные супермаркеты не выдержали даже первичных инспекций Роспотребнадзора: предписание закрыться до устранения нарушений получили более 60 продуктовых магазинов. В данном случае лучше предупредить распространение инфекции, чем потом бороться с последствиями.

Система скорой помощи Москвы выдержала весеннее испытание пандемией, когда в день было по шесть тысяч заболевших. Сейчас режим повышенной готовности – однако необходимости в увеличении штата диспетчеров и врачей-консультантов пока нет.

"Сейчас все отработано, очень четкая схема, алгоритм, по которому мы работаем, все нюансы, тонкости - все предусмотрено до мелочей, поэтому работать сейчас легче", - заявила фельдшер скорой помощи Екатерина Бухарова.

Сейчас в условиях сезонного увеличения случаев гриппа и ОРВИ главная задача медиков - правильно дифференцировать заболевших.

"Поскольку симптомы заболеваний во многом совпадают у гриппа, ОРВИ и COVID-19, проводятся дополнительные экспресс-тесты, чтобы дифференцировать причину заболевания человека и чтобы определить правильную маршрутизацию в больничную организацию. Пациенты, которые направляются в больницу, дополнительно проходят тесты на коронавирус и на грипп, чтобы правильно дифференцировать причину заболевания и правильно маршрутизировать пациента", - объяснил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

В столице из-за сезонного увеличения случаев гриппа и ОРВИ и роста заболеваемости коронавирусом школьников с 5 октября отправляют на двухнедельные каникулы. Следовать ли примеру Москвы или нет - каждый регион будет решать самостоятельно. В зависимости от текущей обстановки. Однако в некоторых областях страны учебные заведения вынуждены прервать занятия. Например, школа в Ярославле. Пока ученики и педагоги сидят дома, специалисты проходят хлорсодержащим препаратом каждый угол.

"На самом деле ничего удивительного - это традиционный, сезонный всплеск заболеваемости, который происходил и в прежние годы. И сейчас мы обратили внимание, что достаточно большое количество учеников, учителей просто переносят вирусную инфекцию. Около 20% среди педагогов и учащихся не смогли выйти в пятницу на занятия", - рассказала директор школы №18 в Ярославле Алина Астафьева.

В Чите после капремонта открыли хирургический комплекс первой городской больницы. Весьма вовремя, ведь это медучреждение - основное в Забайкальском крае по оказанию медпомощи больным COVID-19. В перепрофилированном для коронавирусных пациентов терапевтическом корпусе почти все койки заняты. Обновленный хирургический корпус сможет стать резервом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Вся ГКБ №1 будет флагманом нашего здравоохранения по оказанию специализированной помощи коронавирусным больным в регионе", - сообщила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Каждый регион, в зависимости от ситуации, принимает свои меры по профилактике распространения инфекции: где-то увеличивают коечный фонд, где-то отправляют максимально возможное количество сотрудников на удаленку. По мнению главы Роспотребнадзора, вводить спецограничения в большинстве частей страны нет оснований. При условии, конечно, соблюдения населением рекомендованных ведомством мер предосторожности.

Лилия Акиньшина, Полина Кастрицкая, Игорь Суздальцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"