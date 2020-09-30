Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

В обострившемся конфликте гибнут мирные люди

Россия делает всё возможное, чтобы вывести конфликт вокруг Нагорного Карабаха из острой фазы. Необходимые контакты поддерживаются и с Азербайджаном, и с Арменией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила и редкое единодушие международного сообщества: многие страны призвали Баку и Ереван к прекращению огня. В самой же зоне конфликта стороны обменялись новыми ударами.

В Сети появились новые кадры с границы Нагорного Карабаха. Военные Азербайджана продолжают удары по непризнанной республике. В свою очередь, армянская сторона опубликовала видео боя на передовой. В моменты обострения их позиции подвергаются плотному артобстрелу.

Стреляя в воздух, военные Армении пытаются уничтожить азербайджанские беспилотники. Как минимум два летательных аппарата над территорией Нагорного Карабаха были сбиты.

"Бои по всей линии фронта продолжаются. В частности, азербайджанские вооружённые силы на северной части используют разные виды вооружения, в том числе и дальнего действия. Задействованы беспилотники и артиллерия. И у нас, и у противника есть потери", - сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Об этом можно судить лишь по противоречивым заявлениям. Минобороны Азербайджана утверждает, что Армения в Нагорном Карабахе убитыми и ранеными потеряла 2300 человек. В Ереване такие сведения опровергли, заявив, что Азербайджан приписывает Армении собственные потери. Похоже, выглядит информация и об уничтоженной технике противника. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией. Посещая раненых солдат в госпитале, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался об условии прекращения боев.

"У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне... У нас одно условие - безоговорочный вывод вооружённых сил Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", - заверил Алиев.

Однако и для Армении Нагорный Карабах - своя земля. В Ереване возникли очереди в военкоматы из желающих пойти добровольцем. В правительстве страны заявили, что теперь рассматривают возможность признания независимости республики.

"У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась. Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха", - заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Друг друга стороны обвиняют в дезинформации и провокациях. В Азербайджане заявили, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У". В свою очередь, в Ереване обвиняют Баку в применении турецкой авиации. Опубликованы снимки армянского Су-25, якобы сбитого над Нагорным Карабахом турецким истребителем F-16. В Анкаре эти обвинения назвали фантазией армянской стороны, там заявляют, что турецких войск на территории Азербайджана нет. Однако Турция - по сути единственное государство, которое открыто поддерживает одну из сторон конфликта.

"Мы готовы поддержать Баку и за столом переговоров, и на поле боя. Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку. Турция готова оказать любую поддержку, в которой будет нуждаться Азербайджан", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На это выступление министра иностранных дел Турции намерены отреагировать в Брюсселе. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся на саммит, где призовут третьи страны не вмешиваться в конфликт. Главными участниками урегулирования являются сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Россия, США и Франция.

"Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными", - прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

В России заявили, что внимательно следят за ситуацией и всеми высказываниями. Москва призывает Баку и Ереван к прекращению огня, а все страны региона – к сдержанности. В обострившемся конфликте снова гибнут мирные люди в городах и посёлках по обе стороны границы.

Пётр Вершинин. Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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