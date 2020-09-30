В Киеве до смерти избили сотрудницу посольства США

Она скончалась в больнице

Неизвестные избили сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло, от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как сообщило издание "Главред", работницу дипмиссии с травмой головы обнаружили около полудня в Шевченковском районе столицы. Никаэло незамедлительно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Как сообщает РИА Новости, к убийству может быть причастен 30-40-летний мужчина в черных шортах и футболке.

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