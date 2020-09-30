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Скончался детский писатель и автор "Фунтика" Валерий Шульжик

17:28
  • среда
  • 30 сентября 2020

Он долго и тяжело болел

Умер писатель, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик.

Ему был 81 год передает "Интерфакс". Шульжик ушел из жизни утром 30 сентября в одной из московских больниц после тяжелой болезни. Последние три месяца писатель не вставал с кровати. 

Как сообщил ТАСС детский писатель Валентин Постников, автор приключений Карандаша и Самоделкина, похороны пройдут в пятницу, 2 сентября.

Шульжик написал более 20 книг и сотни детских стихов. Широкую известность ему принес мультфильм "Приключения поросенка Фунтика", снятый по его сценарию.

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