Путин дал поручения по защите леса

Президент призвал активнее использовать современные технологии

С 1 января 2022 года в России будет запрещён вывоз необработанного леса. До этого в течение предстоящего года в стране будет создан единый электронный реестр, позволяющий контролировать всю цепочку работы с древесиной: от вырубки леса до сбыта готовой продукции.

Владимир Путин сообщил об этих решениях на совещании по развитию и декриминализации лесной отрасли, передает "ТВ Центр". Президент отметил, что при огромных ресурсах наша страна занимает в мировой торговле древесной продукцией ничтожно малую долю. Несмотря на то, что в отрасли в последние годы был наведён определённый порядок, проблем всё же остаётся немало. Прежде всего, это варварская вырубка леса и его вывоз по серым схемам.

"Нужно наконец поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует ещё активнее использовать современные цифровые технологии - полностью согласен со сделанными здесь предложениями - запустить федеральную информационную систему лесного комплекса. Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий. В пилотном режиме система учёта древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным. Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить её таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался в конце концов кругляк. При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - заявил Путин.

Для развития переработки леса внутри страны предприятиям будут предложены льготные кредиты на создание или модернизацию соответствующих производств. Эту программу предполагается запустить с нового года. Будут проработаны меры поощрения внутреннего спроса, в том числе индивидуального деревянного домостроения. Для борьбы с нелегальной вырубкой было предложено усилить контроль за провозом на участки лесопильной техники - и конфисковывать её у тех владельцев, которые не имеют права на заготовку древесины.

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