Накопительные пенсии в России хотят заморозить до 2023 года

Правительство хочет продлить "заморозку" еще на один год

Правительство России предложило продлить заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Соответствующий законопроект кабмин внес в Государственную думу. В пояснительной записке сказано, что это решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, передает РИА Новости.

Реализация законопроекта уменьшит на 669,3 миллиарда рублей трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году.

Накопительная пенсия — выплата, сформированная за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работника направляются в страховую часть на выплаты сегодняшним пенсионерам. В настоящее время норма действует до 2022 года включительно.

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