Московские диаспоры Армении и Азербайджана призвали к согласию

Они заявили о недопустимости переноса напряженной ситуации в Нагорном Карабахе на территорию России

Московских азербайджанцев и армян, а также гостей столицы из числа уроженцев Азербайджана и Армении призвали не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в самой Москве.

Речь идет об активизации военных действий в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан до сих пор отказываются провести мирные переговоры.

Как говорится в совместном обращении национальных общественных организаций и национально-культурных автономий азербайджанцев и армян, которое опубликовал Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, переносить напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе на территорию России недопустимо.

"Призываем всегда и везде строго соблюдать и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств", - говорится в обращении (цитата по mos.ru).

Представители диаспор попросили московских армян и азербайджанцев не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на медиаплатформах к противоправным действиям.

Президент России Владимир Путин ранее выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Москва ранее неоднократно призывала стороны конфликта – Армению и Азербайджан - к мирным переговорам.

Подробнее о текущей ситуации в Нагорном Карабахе смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"