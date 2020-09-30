Российский сериал "Перевал Дятлова" включили в конкурс кинофестиваля в Женеве

На экраны лента выйдет осенью 2020 года

Российский сериал "Перевал Дятлова" попал в конкурсную программу Женевского кинофестиваля.

Мировая премьера киноленты состоится в рамках кинофестиваля с 6 по 15 ноября, передает ТАСС. После этого сериал покажут по телевизору.

Сериал основан на реальных событиях 1959 года и документах. Главную роль в драматическом триллере сыграл актер Петр Федоров. В сериале раскрыты две сюжетные линии: первая –восхождение группы Дятлова на гору Отортен, а вторая – расследование трагедии, уточняет "Газета.ru".

Серии с расследованием сняты на пленку в цвете и стилизованы под нуарное кино, а восстановленное по дневникам путешествие студентов показано в черно-белой гамме.

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