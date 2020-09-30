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Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

19:09
  • среда
  • 30 сентября 2020

Москва готова предоставить площадку для переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.
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Наш министр призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Сложившаяся ситуация вызывает серьезную озабоченность, говорится в сообщении МИД.

Россия настаивает на том, что стороны конфликта как можно скорее сели за стол переговоров. Лавров отметил, что готов предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи.  

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

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