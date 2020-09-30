Мать детей Немцова возмутило вторжение в ее личную жизнь

Екатерина Одинцова рассказала, что ее пытались втянуть в конфликты

Телеведущая Екатерина Одинцова заявила, что отказывается комментировать жизнь детей Бориса Немцова от других женщин.

"Мне часто задают вопросы о личной жизни отца моих детей Бориса Немцова. Некоторые женщины даже требуют, чтобы я вмешивалась в вопросы отцовства, высказывала своё мнение и общалась с детьми от других женщин. И дружила (или не дружила) с ними. От меня требуют чего-то странного, как будто я имею к этому какое-то отношение", - написала телеведущая в инстаграме.

Екатерина Одинцова и Борис Немцов не состояли в официальном браке. За время отношений у них родилось двое детей: сын Антон и дочь Дина.

В своем обращении в соцсети Одинцова рассказала, что ее пытались втянуть в конфликты, но она не хотела вмешиваться в чужие судьбы, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). В какой-то момент телеведущей даже пришлось "от всех закрыться".

"И только недавно я поняла, в наступившей тишине, с кем я сама хочу и готова общаться, а кто так и останется в зазеркалье моей жизни. И никто и ничто не заставит меня общаться с чуждыми мне людьми. И ничто и никто не оттолкнёт от своих!" – заключила Одинцова.

Политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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