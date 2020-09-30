Ракова рассказала о работе московских школ в ближайшее время

Каникулы нужны для безопасности детей и их родственников

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об организации осенних каникул у школьников.

С начала учебного года пошел вверх уровень заболеваемости коронавирусом среди детей. В связи с этим важно разобщить школьников, чтобы снизить риски для них самих и их старших родственников, объяснила Ракова в интервью ТАСС.

"Срок каникул в 16 дней был определен неслучайно - это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю", - сказала заммэра.

COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых, или даже бессимптомно, но вирус все равно представляет опасность для окружающих.

Ракова также пояснила, какие учебные заведения Москвы уйдут на удлиненные каникулы. Частным и федеральным школам рекомендовано отправить детей на каникулы, кружки и секции эти две недели работать не будут. Колледжи и вузы могут самостоятельно определять режим работы. Детские сады продолжат работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности.

Мэрия Москвы обратилась к работодателям с просьбой войти в положение родителей первоклашек и по возможности организовать для них дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома.

Ракова подчеркнула, что школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Их можно будет забрать в школе — за информацией родители могут обратиться к классному руководителю.

В период каникул у школьников не будет дистанционных занятий. Но если кто-то из детей решит повторить пройденный материал, у него будет такая возможность в Московской электронной школе (МЭШ).

"Например, ребятам доступен раздел "Самодиагностика", где они могут проверить свои знания по всем школьным предметам. Более того, мы дополнительно подгрузили материалы по предметам на будущее, чтобы все желающие могли подготовиться к дальнейшему обучению", - пояснила Ракова.

Для учителей, по словам заммэра, период каникул будет рабочим, они традиционно будут заниматься совершенствованием материалов к урокам, составлением учебных планов. Учителям старше 65 лет следует уйти на дистанционную работу.

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