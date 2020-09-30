Facebook объединил чаты Messenger и Instagram

Это сделано для удобства

Компания Facebook решила объединить функции direct социальной сети Instagram и сервиса Messenger.

Это решение было принято для того, чтобы пользователям было удобнее общаться, говорится в сообщении компании. Сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении.

В свою очередь в direct Instagram добавились дополнительные функции, например, такие как селфи-стикеры, исчезающие диалоги и функция ответа на конкретные сообщения.

Когда обновления заработают в России, пока не сообщается.

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