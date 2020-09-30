В Чехии вводят режим ЧС из-за коронавируса

Он начнется 5 октября и будет действовать месяц

В Чехии с 5 октября начнет действовать режим ЧС из-за распространения коронавируса. Как сообщается в твитере местного правительства, он будет действовать месяц.

Школы перейдут на дистанционное обучение, на спортивных мероприятиях ограничат количество зрителей, а мероприятия с участием более 20 человек станут под запретом.

13 сентября уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула объявил о начале второй волны коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Чехии зарегистрировано почти 69 тысяч случаев заболевания. За все время пандемии умерли 655 человек.

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