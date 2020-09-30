Мишустин рассказал о поддержке импортозамещения в радиоэлектронике

Правительство работает над большой государственной программой развития электроники

Вопросы социально-экономического развития Чувашии стали основной темой встречи Михаила Мишустина и главы региона Олега Николаева. Диалог состоялся в Чебоксарах, куда премьер прибыл с рабочей поездкой, передает "ТВ Центр". Мишустин посетил городское производственное объединение имени Чапаева, а также осмотрел завод "Текстильмаш".

В Чувашию Михаил Мишустин приехал из республики Марий Эл. Там он посетил крупнейший в регионе агрохолдинг "Йола" и провел встречу с получателями субсидий по программе социально-экономического развития республики. Обсуждали, в частности, вопросы импортозамещения и меры поддержки аграриев. Экономика региона, модернизация транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства стали главными темами встречи Михаила Мишустина и главы республики Александра Евстифеева. Также в Йошкар-Оле премьер посетил завод полупроводниковых приборов, где встретился с сотрудниками предприятия и рассказал им о мерах по развитию отрасли.

Р. Ахметгалиев (заместитель главного технолога АО "Завод полупроводниковых приборов"): Минпромторг поддержал наш проект импортозамещения пять лет назад. В результате было выделено 320 миллионов рублей на опытно-конструкторские работы в 2015–2017 годах в электронике. Готово ли государство продолжить поддержку данного направления, очень важного для радиоэлектроники?

М. Мишустин: Не просто готово, оно и продолжает. Сейчас выделено Минпромторгом около 300 миллионов рублей – до 2024 года. Но хочу вам сказать, что сегодня мы работаем над большой государственной программой развития электроники и радиоэлектроники, которую обсуждали в марте очень подробно у меня на совещании. Соответствующие поручения давал президент. Мы и у президента уже говорили о мерах, которые будем принимать. Скажу сразу, что на это будут выделены огромные средства – более трёх сотен миллиардов рублей на трёхлетку.

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