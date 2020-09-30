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Названы наиболее опасные виды рака для россиян

21:12
  • среда
  • 30 сентября 2020

От онкологии в прошлом году скончались более 294 тысячи человек

Самым смертельным для россиян видом рака оказалась онкология органов дыхания.

К такому выводу пришел фонд "Нужна помощь" в рамках проекта "Если быть точным". В прошлом году от рака легких скончались 50 тысяч россиян, пишет "Лента.ру".

Следом идут злокачественные опухоли в желудке, ободочной кишке и поджелудочной железе. У трети пациентов эти виды рака выявляют на поздних стадиях заболевания.

Самым распространенным видом онкозаболевания среди пациентов, состоявших на учете в специализированных клиниках, является рак груди. Далее следуют онкология кожи, рак тела матки и предстательной железы.

Всего за 2019 год от рака скончались более 294 тысяч россиян. Хуже всего ситуация обстоит в Республике Алтай, Дагестане, Северной Осетии, Калмыкии, Чечне, Адыгее и Ленинградской области. Меньше всего проблем в Красноярском крае, Томской области, на Камчатке и Сахалине.

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