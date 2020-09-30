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"Когда в доме живет Надежда": Навка показала подросшую дочь от Пескова

21:39
  • среда
  • 30 сентября 2020

Месяц назад девочке исполнилось семь лет

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала несколько фотографий семилетней дочери Надежды.

30 сентября девочка отметила свои именины. На кадрах можно заметить, как Надя заметно подросла и стала еще больше похожа на своих родителей.

"Когда в доме живет Надежда, то любви и веры становится больше!!! Пусть ангел-хранитель оберегает, благословляет и освещает твой путь! С Днем Ангела, мой птенчик!", - написала в Instagram фигуристка.

Надя – первый ребенок в семейном союзе Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Девочка родилась 21 августа 2014 года, а 1 августа 2015 года спортсменка и спикер Кремля сыграли свадьбу.   

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