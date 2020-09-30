В армию уйдут 128 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.

Документ опубликован на сайте Кремля. В октябре-декабре в Вооруженные Силы России пойдут служить 128 тысяч человек.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом ... призыву на военную службу", - говорится в тексте указа.

Тем же документом Путин распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"