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Трампа обвинили в неспособности управлять государством

22:40
  • среда
  • 30 сентября 2020

Его оппонент предложил изменить правила дебатов

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что его соперник Дональд Трамп не подходит для должности американского президента.
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Такие выводы он сделал по прошествии предвыборных дебатов, передает РИА Новости. Байден пожаловался, что Трамп постоянно его перебивал и не давал закончить фразу.

"Дональд Трамп показал вчера вечером всей стране, насколько он не подходит для должности президента", - написал Байден в Twitter.

Ранее Байден предложил изменить правила дебатов после первого тура с Трампом. Кандидат в президенты считает, что участникам следует давать две минуты на ответ.

"Он постоянно выступал с нападками не только на меня и мою семью, но и на модератора", - пожаловался Байден.

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