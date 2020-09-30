Трампа обвинили в неспособности управлять государством

Его оппонент предложил изменить правила дебатов

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что его соперник Дональд Трамп не подходит для должности американского президента.

Такие выводы он сделал по прошествии предвыборных дебатов, передает РИА Новости. Байден пожаловался, что Трамп постоянно его перебивал и не давал закончить фразу.

"Дональд Трамп показал вчера вечером всей стране, насколько он не подходит для должности президента", - написал Байден в Twitter.

Ранее Байден предложил изменить правила дебатов после первого тура с Трампом. Кандидат в президенты считает, что участникам следует давать две минуты на ответ.

"Он постоянно выступал с нападками не только на меня и мою семью, но и на модератора", - пожаловался Байден.

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