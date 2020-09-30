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Армия Нагорного Карабаха сообщила о гибели 100 своих военных

22:56
  • среда
  • 30 сентября 2020

Данные о потерях также привела армянская сторона

В Нагорном Карабахе сообщили уточненные данные о жертвах среди своих военных в зоне конфликта, который вспыхнул с новой силой между Арменией и Азербайджаном 27 сентября.

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Как передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны НКР, всего с начала боев погибли 104 военнослужащих армии Карабаха.

Данные о потерях также сообщила армянская сторона - 107 военных погибли.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе. Кроме того, оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений.

Совет Безопасности ООН выступил за незамедлительное прекращение огня в Нагорном Карабахе. В организации призвали Армению и Азербайджан прекратить проведение боевых действий.

Президент России Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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