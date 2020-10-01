Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Лидеры призвали стороны конфликта прекратить боевые действия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились военные действия между Арменией и Азербайджаном.

Лидеры России и Франции призвали стороны конфликта к прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Макрон и Путин также обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после прошедших выборов президента республики. Российская сторона вновь заявила о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела страны.

Контакт лидеров состоялся по инициативе Парижа, указывается в сообщении Кремля.

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