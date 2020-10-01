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Россиянам указали на главную ошибку при заражении COVID-19

08:25
  • четверг
  • 01 октября 2020

Первым делом - к врачу

Врачи указали на главную ошибку, которую допускают заразившиеся коронавирусом россияне. В случае с COVID-19 самолечение и несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к тому, что заболевание перейдет в тяжелую форму.
В России могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", - заявил руководитель отделения микробиологии Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Коллега Зуева, профессор Анатолий Альштейн добавил в эфире "Национальной службы новостей", что тяжелая форма коронавируса лечится в стационаре. А большинству пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, лучше проходить лечение дома – только надо обеспечить изоляцию и необходимые лекарства.

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