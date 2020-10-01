Власти помогут россиянам бороться с телефонным спамом

Грядут темные времена для спамеров

Минцифры работает над проектом изменений в закон "О связи", который позволит гражданам требовать от операторов связи заблокировать рекламные номера.

Как пишут "Известия", над законопроектом работают не только сотрудники Минцифры, но и представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций.

Если нововведение одобрят, то абоненты смогут сообщать оператору номер спамера. Сотовая компания будет передавать сведения в специальную систему Роскомнадзора. После проверки номер заблокируют в течение суток.

Представители МТС и "Вымпелкома" советуют не торопиться с принятием нормы о блокировке номеров. Они опасаются, что неаккуратность в этом вопросе может навредить добросовестным пользователям.

Один из участников телеком-рынка предположил, что инициативу Минцифры смогут использовать для шантажа компаний. Ведь, по его словам, ответственности за ложное, но хорошо оплаченное конкурентом сообщение не предусмотрено.

Подчеркнем, что документ Минцифры пока находится в стадии разработки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"