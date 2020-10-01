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Власти помогут россиянам бороться с телефонным спамом

08:29
  • четверг
  • 01 октября 2020

Грядут темные времена для спамеров

Минцифры работает над проектом изменений в закон "О связи", который позволит гражданам требовать от операторов связи заблокировать рекламные номера.
Телефоны россиян ждет массовая спам-атака

Как пишут "Известия", над законопроектом работают не только сотрудники Минцифры, но и представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, операторов связи и финансово-кредитных организаций. 

Если нововведение одобрят, то абоненты смогут сообщать оператору номер спамера. Сотовая компания будет передавать сведения в специальную систему Роскомнадзора. После проверки номер заблокируют в течение суток. 

Представители МТС и "Вымпелкома" советуют не торопиться с принятием нормы о блокировке номеров. Они опасаются, что неаккуратность в этом вопросе может навредить добросовестным пользователям. 

Один из участников телеком-рынка предположил, что инициативу Минцифры смогут использовать для шантажа компаний. Ведь, по его словам, ответственности за ложное, но хорошо оплаченное конкурентом сообщение не предусмотрено. 

Подчеркнем, что документ Минцифры пока находится в стадии разработки.

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