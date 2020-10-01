Политолог о дебатах в США: Трамп понравился любителям словесных оплеух

К поведению обоих кандидатов есть вопросы

В Соединенных Штатах намерены внести изменения в формат дебатов после бурной дискуссии между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которая временами напоминала откровенную склоку. И на повышенных тонах говорили, и на оскорбления не скупились. Полтора часа за взаимными выпадами претендентов наблюдали около 100 миллионов американцев. Каждый посчитал себя победителем. Оппоненты, судя по реакции соцсетей, не столько воевали за симпатии избирателей, сколько убеждали их в том, что политика - дело действительно грязное.

Своим мнение о прошедших дебатах в эфире программы "События. 25-й час" поделился директор Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Федор Войтоловский.

"Действующий президент Трамп и бывший вице-президент Байден очень старались донести свои взгляды до среднего американского избирателя, до всех слоев населения. И во многих вопросах они просто перестарались. Что касается тональности и характера, это выглядело подчас очень нелицеприятно с точки зрения характеристики состояния американской политической системы, того, что происходит в каждой из парии и в той повестке, которую они транслируют. Возможно, Джо Байден для более интеллектуальной части общества и более умеренной с точки зрения политической стилистики был более приемлем. Трамп был более понятен и приятен тем, кто любит, когда рубят с плеча и не дают собеседнику опомниться от словесных оплеух. Но от президента США можно было ожидать большей сдержанности и корректности. Байден тоже переходил на личности, оскорблял Трампа, и это выглядело недопустимо", - заявил Войтоловский.

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