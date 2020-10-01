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В двух регионах России тушат крупные природные пожары

08:45
  • четверг
  • 01 октября 2020

Огнем охвачены Воронежская и Ростовская области

Крупные природные пожары бушуют сразу в двух российских  регионах - на юге и в европейской части страны. В Воронежской области огонь с сухой травы перекинулся на село Николаевка, там сгорели около 20 жилых домов. Население автобусами эвакуировали в пункт временного размещения в соседний поселок.

Также пожар вплотную подошел к санаторию на берегу Дона. Отдыхающих там не было, а вот персонал вывозили из опасной зоны по реке. В регионе сейчас горит более 80 гектаров.

В  Ростовской области огнем оказались охвачены жилые здания города Константиновка. Сгорели несколько  домов, гаражей и  хозяйственных построек. Тушение осложнялось сильным ветром до 20 метров в секунду.  На помощь ростовским спасателям пришли аэромобильные группировки из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области.

Ростовскую область еще накрыла и мощная песчаная буря. В аэропорту "Платов" отменили более 10 рейсов. Воздушная гавань работает по фактической погоде, но сейчас там сильный ветер и плохая видимость.

Пылевая буря бушует и в Ставропольском крае. Это связано с тем, что в регионе  за последние месяцы практически не было осадков.

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