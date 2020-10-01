В центре Гамалеи раскрыли подробности проверки вакцины от COVID

В ходе вакцинации не все пациенты испытывают реальный препарат

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что при пострегистрационных испытаниях вакцины "Спутник V" ни добровольцы, ни врачи не знают, кто получает реальный препарат, а кто – плацебо.

Врач объяснил, что компьютер присваивает каждому пациенту персональный код, благодаря которому исключается возможность введения одному и тому же человеку и вакцины, и плацебо.

"Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код", - заявил Гинцбург.

Он отметил, что после окончания испытаний добровольцы узнают, какой именно препарат получили, передает НСН.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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