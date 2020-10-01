Памятник Гарри Поттеру появился в Лондоне

Юный волшебник летит на метле

В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру. Известный на весь мир волшебник изображён летящим на метле во время игры в квиддич. Это сцена из первого фильма, отмечает "ТВ Центр".

Бронзовая статуя польского художника Анджея Шимчика установлена недалеко от кинотеатра "Одеон", где состоялась мировая премьера ленты. Скульптура с изображением актера Дэниела Редклиффа стала первой в проекте "Сцены на площади", который призван отметить выдающиеся фильмы последнего десятилетия.

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