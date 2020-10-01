Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион 11 тысяч

Общее число заболевших приблизилось к 34 миллионам

Жертвами коронавируса в мире за время с начала пандемии стали 1 миллион 11 тысяч человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

Как сообщили в университете, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени число инфицированных в мире составило 33 832 124 человека. Вылечились от связанных с коронавирусом заболеваний 23,5 миллиона.

На первом месте США: 7 261 002 случая заражения, жертв – 206 799 человек. На втором месте по числу заразившихся Индия - 6 225 763 заболевших, 97 497 умерших. В Бразилии число зараженных достигло 4 813 586, умерли 143 952 человека.

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