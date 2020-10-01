ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Гидрометцентре дали прогноз на октябрь

09:02
  • четверг
  • 01 октября 2020

Температура воздуха слегка превысит привычные показатели

Средняя температура воздуха в октябре по всей территории России будет выше климатической нормы на несколько градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Москвичам пообещали новый эпизод бабьего лета
Россиян предупредили об аномальной зиме

Что касается осадков, то тут ситуация окажется в пределах среднего многолетнего значения. "В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа, в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше; на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии, в Чукотском автономном округе, на востоке Башкирии и Оренбургской области – меньше нормы", - отметили метеорологи.

Среднемесячная температура воздуха на большей части Азиатской территории страны на 1-2 градуса превысит многолетние значения. При этом на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае она будет держаться в пределах нормы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.