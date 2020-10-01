В Гидрометцентре дали прогноз на октябрь

Температура воздуха слегка превысит привычные показатели

Средняя температура воздуха в октябре по всей территории России будет выше климатической нормы на несколько градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Что касается осадков, то тут ситуация окажется в пределах среднего многолетнего значения. "В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа, в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края – больше; на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии, в Чукотском автономном округе, на востоке Башкирии и Оренбургской области – меньше нормы", - отметили метеорологи.

Среднемесячная температура воздуха на большей части Азиатской территории страны на 1-2 градуса превысит многолетние значения. При этом на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае она будет держаться в пределах нормы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"