"Любовь моя": Миронова впервые показала лицо сына

Ему исполнился годик

Актриса Мария Миронова опубликовала фото, на котором видно лицо ее годовалого сына Федора. Раньше звезда прятала его лицо под эмодзи или показывала снимки малыша со спины.

30 сентября Федору исполнился годик. "Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе", - написала Миронова, добавив, что счастье мимолетно и неуловимо.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Федор похож на маму: у него такие же глаза, уши, цвет волос. Кто-то сказал, что он похож на отца звезды - народного артиста РСФСР Андрея Миронова.

- Машуля, какой классный парень! - пишут в комментариях.

- Чудесный малыш!

- Хорошенький.

- Вы заслуживаете этого счастья, жизнь справедлива.

- Умные глаза! С Днем Рождения!

Напомним, что Мария Миронова родила Федора от своего четвертого мужа, чью личность она скрывает. По словам звезды, супруга зовут Андреем, он работает в российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Они поженились в Греции в 2017 году.

У Мироновой есть 27-летний сын от первого мужа - бизнесмена Игоря Удалова.

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