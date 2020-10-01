На Камчатке захотели создать министерство счастья

После прошедших выборов в регион пришли перемены

В Камчатском крае приняли решение создать так называемое министерство счастья – ведомство будет решать вопросы социального благополучия и семейной политики, рассказал глава региона Владимир Солодов.

"Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что власти Камчатского края должны больше внимания уделять людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, передает РИА Новости. По мнению Солодова, следует заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными и счастливыми.

Солодов занял пост губернатора Камчатского края после победы на выборах 13 сентября, он набрал 80,51% голосов. Глава региона заявил о планах структурировать местное правительство и сократить общее число органов исполнительной власти с 37 до 31.

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