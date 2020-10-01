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Более половины россиян пожаловались на плохие отношения с родителями

09:31
  • четверг
  • 01 октября 2020

Каждый пятый гражданин живет с пожилыми родственниками

57% россиян испытывают трудности в общении с пожилыми родителями. Респонденты жалуются на непрошенные советы со стороны мамы и папы (31%), на их трудный характер (25%), на их пессимизм (23%) и критический настрой (23%). 
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Как пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса "Леди Mail.ru" и "Дети Mail.ru", каждый пятый россиянин живет с пожилыми родителями. Респонденты покупают им еду (45%), лекарства (36%), дают деньги (33%) и ищут им врачей (27%), а также помогают организовать культурный досуг (23%). 

Больше половины опрошенных сказали, что родительской пенсии хватает лишь на часть расходов. 

"В опросе также приняли участие пенсионеры, которые рассказали, какую поддержку им оказывают. По их словам, дети помогают им не только финансово (25%), покупают продукты (23%), но и приглашают в кафе или рестораны (20%), покупают билеты в театр или на выставки (19%)", - следует из опроса. 

Также выяснилось, что 46% респондентов постоянно используют родителей в качестве нянь для своих детей.

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