ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин продлил программу туристического кешбэка

09:33
  • четверг
  • 01 октября 2020

Меры поддержки будут действовать до 10 января 2021 года

Программа туристического кешбэка в России продлена до 10 января 2021 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.
Путин поддержал продление программы кешбэка за внутренние туры

Как сказано в пояснительной записке, расширен список участников программы. Теперь в нем, кроме отелей и туроператоров, и туристические агрегаторы. Ростуризм позже определит даты начала и окончания продаж услуг с кешбэком.

В программе есть и другие приятные изменения. Так, продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей. Не ограничивается  минимальная стоимость путевки – ранее порог составлял 25 тысяч рублей. Увеличена сумма максимального возврата – с 15 тысяч до 20 тысяч рублей (20% стоимости тура).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы в Крыму
Туристы в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.