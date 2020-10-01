Мишустин продлил программу туристического кешбэка

Меры поддержки будут действовать до 10 января 2021 года

Программа туристического кешбэка в России продлена до 10 января 2021 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Как сказано в пояснительной записке, расширен список участников программы. Теперь в нем, кроме отелей и туроператоров, и туристические агрегаторы. Ростуризм позже определит даты начала и окончания продаж услуг с кешбэком.

В программе есть и другие приятные изменения. Так, продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей. Не ограничивается минимальная стоимость путевки – ранее порог составлял 25 тысяч рублей. Увеличена сумма максимального возврата – с 15 тысяч до 20 тысяч рублей (20% стоимости тура).

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