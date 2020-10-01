Меган Маркл обязали выплатить крупную сумму ее обидчикам

Герцогиня проиграла суд с таблоидом

Меган Маркл проиграла иск популярному британскому таблоиду, и теперь супруге принца Гарри придется оплатить судебные издержки оппонента, которые составили несколько сотен тысяч долларов.

Инициатором судебного процесса стала сама Маркл. Несколько месяцев назад она подала в суд на издание Mail on Sunday за то, что журналисты опубликовали ее переписку с отцом. Меган заявила, что подобные действия – это вмешательство в личную жизнь, и потребовала компенсации. Однако суд встал на сторону ответчика.

Теперь супруге принца Гарри придется оплатить судебные издержки издания в размере 228 тысяч долларов. Однако окончательное решение по иску вынесут лишь в начале следующего года. А до тех пор остается вероятность, что платить обиженной герцогине придется еще больше. Сама Маркл пока не давала комментариев относительно решения суда, передает СтарХит.

После выхода из королевской семьи принц Гарри, Меган Маркл и их маленький сын Арчи переехали в Калифорнию, где приобрели особняк в самом престижном районе города. Именитая семья планирует заниматься благотворительностью, также большой упор делается на актерской карьере герцогини.

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