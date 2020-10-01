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Бывшие возлюбленные Тимати устроили перебранку

10:04
  • четверг
  • 01 октября 2020

Сестры по несчастью

Модели Анастасия Решетова и Алена Шишкова, которые воспитывают детей от рэпера Тимати, обменялись колкостями. 
"Три кота": Тимати после расставания с Решетовой весело проводит время с сыном

Интернет-пользователи до сих пор интересуются у Шишковой, виновата ли Решетова в их расставании с Тимати. На днях модель написала, что рэпер начал путешествовать с Решетовой, когда она вынашивала дочку. "А в целом, да, она не виновата", - едко заметила Шишкова.  

Решетова обвинила Шишкову во лжи. По ее словам, их отношения с Тимати начались, когда Алисе, дочке рэпера, исполнилось четыре месяца. Артист якобы был тогда свободен. 

"Мы с Тимуром говорили ей, как было, и не раз. Я всегда за справедливость и не могла пройти этого, читая едкие выпады в мою сторону. <…> Свою репутацию с помощью неправдивых высказываний я очернять не позволю", - написала Анастасия Решетова в Instagram, но вскоре удалила свой пост. 

Впрочем, это сообщение успели увидеть многие поклонники Решетовой. "Надеюсь, все заскринили ту сторис. А теперь отправляйте ее по пабликам и мусольте как обычно. А мне больше не пишите по этой теме", - попросила модель, заявив, что этот вопрос закрыт навсегда. 

11 сентября Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после шести лет совместной жизни. В октябре прошлого года у них родился сын Ратмир. 

Алена Шишкова подарила музыканту дочь в 2014 году. Алиса много времени проводит с мамой Тимати.  

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