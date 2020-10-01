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Врач перечислила секреты долголетия

11:30
  • четверг
  • 01 октября 2020

В пожилом возрасте крайне важна умственная активность

Долголетие зависит от многих факторов, но есть несколько секретов, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказала итальянский гериатр Сильвия Витали.

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"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет", - заявила врач.

Она отметила, что физическая активность в пожилом возрасте помогает не только избежать проблем с кровоснабжением, но и сохранить умственную деятельность в норме. Витали рекомендовала пенсионерам уделять внимание еще и упражнениям, развивающим внимание и память. К примеру, искать телефонные номера не в телефонной книге, а набирать их по памяти. Также можно разнообразить жизнь интересными хобби.

Врач добавила, что не менее важно для долгой жизни следить за питанием. Еда должна быть низкокалорийной и состоять из небольших порций, передает РИА Новости. "Способность встать из-за стола, когда в животе осталось чуть-чуть места – это показатель сдержанности", - добавила Витали.

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