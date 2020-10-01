Турция потребовала объяснить маневры российских Бе-200 над Антальей (видео)

Самолеты арендованы для борьбы с пожарами

Пилотам российских самолетов Бе-200ЧС пришлось объясняться с властями турецкой Антальи. Управлению лесного хозяйства не понравились маневры спасателей над морем.

Турция арендовала у России Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. 28 сентября жители района Лара в Анталье высыпали на балконы и снимали на видео, как российские самолеты, получившие прозвище "Огненный орел", на лету производят забор воды из моря.

Однако, как выяснилось, не всем это зрелище пришлось по душе. "После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей", — пишет турецкая Milliyet. Как сообщило издание, после полетов местные власти попросили летчиков "разъяснить ситуацию".

В МЧС России, в свою очередь, заявили: самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в Анталье, не относятся к этому ведомству, передает ТАСС.

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