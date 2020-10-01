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Джоли запретила Питту встречаться с детьми из-за коронавируса

10:32
  • четверг
  • 01 октября 2020

Актриса непреклонна в своем решении

Анджелина Джоли запретила своему бывшему мужу Брэду Питту видеться с детьми в ближайшие две недели. Актер хотел встретиться с наследниками после возвращения из Франции, куда ездил на отдых вместе со своей новой возлюбленной моделью Николь Португальски, но экс-супруга оказалась непреклонна.

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Джоли переживает, что Питт может заразить детей коронавирусной инфекцией, а потому попросила актера не встречаться с ними во время двухнедельного карантина.

Чтобы переубедить бывшую жену, Питт дважды сдал тест на COVID-19, результаты оказались отрицательными. Но даже это не смогло изменить ситуацию, передает The Mirror.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в прошлом году спустя более чем 10 лет совместной жизни. У пары шестеро детей, трое из них приемные, а еще трое – биологические.

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