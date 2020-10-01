В России выявлено 8945 новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 169 человек
В России за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 8945 человек. Из них 2424 - в Москве. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
За сутки скончались 169 человек. Выздоровели - 5985 заболевших, в том числе в Москве - 1211 человек.
Таким образом, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1185231 человека. Скончался 20891 заразившихся. Вылечились 964242 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"