Сергунина: приложение "Моя Москва" завоевало серебро на конкурсе умных городов

Столица получила награду в номинации "Эффективность правительства"

Мобильное приложение "Моя Москва" стало серебряным призером международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов Smart Sustainable City Awards. Российская столица получила награду в номинации "эффективность правительства", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Первое место досталось южнокорейскому городу Коян.

"Моя Москва" - официальное мобильное приложение портала mos.ru. Оно было запущено в конце 2018 года. За это время приложение скачали 1,7 миллиона раз, а количество электронных услуг, которые москвичи получили с его помощью, превысило 3 миллиона.

В приложении москвичи могут получить новости, записаться к врачу, оплатить детский сад, услуги ЖКХ и другие счета, а также проверить, как ребенок учится в школе. Сервис адаптирован для использования пользователями с особенностями здоровья.

В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что вручение этой премии – доказательство востребованности и высокого уровня оказания онлайн-услуг и сервисов в Москве.

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