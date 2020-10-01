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В окружении Петросяна рассказали, как его сына прятали от Степаненко

10:44
  • четверг
  • 01 октября 2020

Малыша на время увезли из Москвы

Друг Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой сообщил, что пара отправила своего ребенка в Тулу вскоре после его рождения. 
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По данным kp.ru, рождение Вагана не зафиксировано ни в одном столичном департаменте. Не исключено, что вскоре после рождения малыша отправили на малую родину Брухуновой - в Тулу, где живет ее мама. 

Сатирик Леонид Натапов предположил, что Петросян и Брухунова вывезли ребенка из Москвы, чтобы их счастью не помешала Елена Степаненко, которая судится с юмористом после развода. 

"Степаненко, конечно, тяжело приняла эту новость, она ведь после развода осталась одна, свою жизнь не устроила, хотя денег от Петросяна ей немало перепало. Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует, поэтому, видимо, ребенок до недавнего времени был с ее мамой", - сказал Натапов, которого журналисты называют другом семьи Петросяна и Брухуновой. 

Сейчас Ваган живет в Москве с мамой и папой. 

Напомним, 16 сентября Евгений Петросян впервые показал своего сына Вагана. По словам юмориста, Брухунова сама родила малыша, хотя в Сети сплетничают, будто знаменитые супруги обратились к услугам суррогатной матери. 

Слухи о романе Петросяна и его молодой помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. 

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