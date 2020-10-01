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У детей реже обнаруживают антитела к COVID-19

11:30
  • четверг
  • 01 октября 2020

Детский организм не всегда реагирует на болезнь

У детей реже, чем у взрослых, формируются антитела к коронавирусной инфекции COVID-19, показали исследования. За 4 месяца исследований лишь 3% положительных результатов пришлось на детей до 14 лет, 2% - с 14 до 18 лет. Максимальное число пациентов, у которых были выявлены антитела к коронавирусу (55%), составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.

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Врач Андрей Поздняков уверен, что низкие показатели положительных результатов тестирования у детей указывают на эффективность предпринимаемых эпидемиологических мер.

"Дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм. Гуморальный иммунный ответ у них менее выражен, антитела синтезируются в меньших количествах, их уровень быстро падает ниже уровня определения лабораторными методами", - считает эксперт.

На сегодняшний день в России провели свыше 730 тысяч исследований. При этом антитела к COVID-19 обнаружили лишь у 17% пациентов, прошедших исследование. Для сравнения, в мае этот показатель оценивали в 13,2%, передает Газета.Ru.

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