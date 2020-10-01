Армения отказалась идти на уступки по Нагорному Карабаху

Азербайджан останавливаться не намерен

Стороны конфликта В Нагорном Карабахе продолжают интенсивные обстрелы и, похоже, пока не собираются отступать. Растёт число погибших и раненых, в том числе, среди мирного населения.

Пятые сутки конфликта не оставили надежды на прекращение огня. Армения и Азербайджан называют обстановку в зоне боев вдоль стабильно напряженной линии соприкосновения. Стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Баку сообщает о своих военных успехах.

"В целом, с начала контрнаступления было убито и ранено более 2300 солдат противника, также уничтожено более 200 артиллерийских орудий и ста единиц бронетехники", - отчитался пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Айвазов.

Ереван, в свою очередь, говорит о том, что его подразделения перешли в контрнаступление. Сожгли 11 танков. И демонстрирует захваченную трофейную технику. Разница в фронтовых сводках лишь в том, что Минобороны Армении, как правило, публикует кадры, сделанные на земле, а Азербайджана - в основном, с воздуха, с камер беспилотников. По последним данным официального Баку, армянская сторона потеряла 2300 военных. В Ереване говорят о том, что убиты почти 800 солдат и офицеров противника. И в то же время стороны обвиняют друг друга в ударах по мирным деревням вдоль линии фронта.

Простые люди по обе стороны огня живут в страхе. Жертвами обстрелов мирные жители становятся почти каждый день. Погибших уже десятки. Многие вновь устраивают в погребах и подвалах домов бомбоубежища, как делали это еще в 90-х, в разгар армяно-азербайджанского конфликта.

Позиция Москвы неизменна. Россия призывает стороны к прекращению огня и переговорам. Более того, может выступить посредником в урегулировании карабахского кризиса. Такое предложение своим коллегам в Баку и Ереване сделал Сергей Лавров. В тоже время, в МИД с тревогой отреагировали на сообщения о том, что в зоне военных действий появились боевики террористических группировок из стран Ближнего Востока.

"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона", - говорится в заявлении МИД.

Остановить кровопролитие Баку и Ереван сегодня призывают страны Персидского залива, Япония, Евросоюз и даже НАТО. Но пока канонада в приграничных районах Нагорного Карабаха, не смолкает. Премьер-министр Никол Пашинян провел внеочередное заседание Собеза, где обсуждал план действий армянской армии. А в МИД Азербайджана заявили, что операция по освобождению Нагорного Карабаха, будет продолжаться.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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