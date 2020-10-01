Масочный режим и тестирование: регионы усиливают борьбу с коронавирусом

В России увеличивается число новых случаев

За сутки в России выявлено 8945 новых случаев коронавируса. В Москве заразились 2424 человека. Ограничительные меры вводят по всей стране. Это необходимо, чтобы избежать резкого роста заболеваемости. Однако простые правила безопасности соблюдают далеко не все.

В Санкт-Петербурге средства защиты теперь обязательны в общественном транспорте, такси и каршеринге. Большая часть пассажиров прислушалась к рекомендациям.

— Личное мнение человека - носить средства защиты или нет - это на территории квартиры распространяется, пусть он там делает, что хочет. Как только он выходит за пределы дверей своей квартиры , это уже общественное мнение. И он должен выполнять те установки, которые говорит либо муниципальная, либо федеральная власть. Вот у меня есть уже потери среди родственников. И больные и умершие. А я не хочу больше терять людей.

Впрочем, находятся и те, для кого ни распоряжения властей, ни опасения окружающих - не аргумент. Не пугают даже штрафы, размер которых в Санкт-Петербурге - 4 тысячи рублей.

Проверки выполнения предписаний Роспотребнадзора сейчас проводят по всей стране. Соблюдение гражданами и предприятиями санитарных правил позволит властям максимально воздержаться от введения жестких ограничительных мер, через которые страна прошла весной. Торговый центр в Ярославле: здесь и разметка, и санитайзеры. И охранник, который вроде как должен не пускать внутрь посетителей без масок. При этом сам охранник правильно надевает маску только при виде проверяющих. В сетевом продуктовом супермаркете в очереди у касс все в масках, иначе товар не отпустят. А вот в зале – нет.

Вероятно, уже шмыгающий носом покупатель, до последнего верил в свой иммунитет. Игнорирование элементарных мер предосторожности - одна из причин увеличения новых случаев COVID-19 в стране. Отчасти высокие цифры объясняются и увеличением объемов тестирования. Проведено более 46 миллионов исследований.

В Кузбассе открылась новая лаборатория для тестирования на коронавирус. Ее мощность - от 300 до 500 исследований ежедневно.

"Теперь с приобретением высокотехнологичного оборудования мы получили возможность получать результаты для нашей медорганизации быстрее. Потому что раньше мы пользовались услугами лабораторий других медорганизаций", - говорит заместитель главного врача по лечебной работе Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи Елена Малюта.

В зависимости от эпидемической ситуации каждый регион сам решает, какие меры необходимо принимать. На Кубани режим повышенной готовности продлен до 16 октября. В Алтайском Крае предприятиям рекомендуют перевести максимальное количество сотрудников на удаленку. А в Приамурье наоборот сняли ограничения на посещения театров, библиотек, разрешили возобновить работу саун и спортивных объектов.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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