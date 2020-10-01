Суд оштрафовал более десятка прилетевших без справки о COVID-19 россиян

Всего составлено более 1 тысячи протоколов

Более 189 тысяч москвичей побывали за границей начиная с 1 августа, когда были сняты ограничения по коронавирусу. 18 из них, не предоставившие по возвращении сведения о COVID, уже оштрафованы на общую сумму в 262 500 рублей, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Административная ответственность за такое нарушение – штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, сумма увеличивается - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным ведомства, около 2% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета. Управление Роспотребнадзора по Москве направило более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. 1120 протоколов уже составлено.

Как отметили в Роспотребнадзоре, окончательное решение принимает суд. Административные материалы в отношении 642 граждан направлены в районные суды, передает РИА Новости.

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