Архивное видео с маленьким Корчевниковым растрогало зрителей

Шоумен почти не изменился
38-летний телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram интервью многолетней давности, которое он дал в школьном возрасте.
На опубликованных кадрах Корчевников говорит, что ему было три года, когда мама впервые привела его во МХАТ. "Театр - это как волшебство людей", - заявил он.
На вопрос о своей будущей профессии Борис Корчевников ответил, что хотел бы стать не только режиссером, но и актером.
"Нашлось в архивах", - подписал это видео шоумен.
Интернет-пользователи заметили, что за годы мимика и манера речи телеведущего почти не изменились. Он все такой же милый и обаятельный.
- Чудесное видео, трогательное, и все тот же говор... - восторгаются в Сети.
- Хорошенький такой, почти не изменился.
- Божечки.
- Очаровательный мальчик вырос в замечательного человека!
- Совсем не изменился! Очень трогательно!
Напомним, что Ирина Корчевникова, мама телеведущего, работала во МХАТе им. А. П. Чехова с 1973 года. Она была заместителем главного инженера, помощником Олега Ефремова, а потом заместителем директора. В 2000 году ее назначили директором музея МХАТа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"