Архивное видео с маленьким Корчевниковым растрогало зрителей

Шоумен почти не изменился

38-летний телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram интервью многолетней давности, которое он дал в школьном возрасте.

На опубликованных кадрах Корчевников говорит, что ему было три года, когда мама впервые привела его во МХАТ. "Театр - это как волшебство людей", - заявил он.

На вопрос о своей будущей профессии Борис Корчевников ответил, что хотел бы стать не только режиссером, но и актером.

"Нашлось в архивах", - подписал это видео шоумен.

Интернет-пользователи заметили, что за годы мимика и манера речи телеведущего почти не изменились. Он все такой же милый и обаятельный.

- Чудесное видео, трогательное, и все тот же говор... - восторгаются в Сети.

- Хорошенький такой, почти не изменился.

- Божечки.

- Очаровательный мальчик вырос в замечательного человека!

- Совсем не изменился! Очень трогательно!

Напомним, что Ирина Корчевникова, мама телеведущего, работала во МХАТе им. А. П. Чехова с 1973 года. Она была заместителем главного инженера, помощником Олега Ефремова, а потом заместителем директора. В 2000 году ее назначили директором музея МХАТа.

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