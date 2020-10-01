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Архивное видео с маленьким Корчевниковым растрогало зрителей

11:27
  • четверг
  • 01 октября 2020

Шоумен почти не изменился

38-летний телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram интервью многолетней давности, которое он дал в школьном возрасте. 
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На опубликованных кадрах Корчевников говорит, что ему было три года, когда мама впервые привела его во МХАТ. "Театр - это как волшебство людей", - заявил он. 

На вопрос о своей будущей профессии Борис Корчевников ответил, что хотел бы стать не только режиссером, но и актером.  

"Нашлось в архивах", - подписал это видео шоумен. 

Интернет-пользователи заметили, что за годы мимика и манера речи телеведущего почти не изменились. Он все такой же милый и обаятельный. 

- Чудесное видео, трогательное, и все тот же говор... - восторгаются в Сети. 

- Хорошенький такой, почти не изменился. 

- Божечки. 

- Очаровательный мальчик вырос в замечательного человека! 

- Совсем не изменился! Очень трогательно!  

Напомним, что Ирина Корчевникова, мама телеведущего, работала во МХАТе им. А. П. Чехова с 1973 года. Она была заместителем главного инженера, помощником Олега Ефремова, а потом заместителем директора. В 2000 году ее назначили директором музея МХАТа.   

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