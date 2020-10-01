В Белоруссии началось вакцинирование российским препаратом "Спутник V"

Это завершающий этап клинических испытаний

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начались в Белоруссии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Сегодня в Белоруссии начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека", - сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения.

Как сообщается, в испытании примут участие 100 добровольцев. Сначала они пройдут пройдут скрининг, затем им сделают инъекции. Партии вакцины поступили в две клиники. Белоруссия стала первой страной, после России, где испытывают "Спутник V".

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