ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии началось вакцинирование российским препаратом "Спутник V"

11:15
  • четверг
  • 01 октября 2020

Это завершающий этап клинических испытаний

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начались в Белоруссии. Об этом сообщили в Минздраве республики.
В центре Гамалеи раскрыли подробности проверки вакцины от COVID

"Сегодня в Белоруссии начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека", - сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения.

Как сообщается, в испытании примут участие 100 добровольцев. Сначала они пройдут пройдут скрининг, затем им сделают инъекции. Партии вакцины поступили в две клиники. Белоруссия стала первой страной, после России, где испытывают "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.