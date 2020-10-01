Как обезопасить свои интернет-покупки

Мошенники часто пытаются нажиться на ничего не подозревающих пользователях Сети

Покупки в Интернете могут оказаться небезопасными, если совершать их без должного внимания – мошенники путем нехитрых приемов способны украсть деньги покупателя. Как этого избежать, рассказала руководитель отдела категорийного менеджмента сервиса Яндекс.Маркет Елена Кузнецова.

В первую очередь она посоветовала проверять адреса сайтов магазинов: они должны начинаться с https://, а не с http://. Буква s в данном случае указывает на наличие безопасного соединения. Также в адресе не должны присутствовать лишние символы, помимо названия бренда.

"Следует проверить информацию о магазине, которая обычно располагается внизу страницы — там должны быть указаны адрес для претензий, контакты для возврата товаров и наименование юридического лица", - отметила Кузнецова.

Перед покупкой товара стоит тщательно изучить его характеристики и узнать информацию о сроках возврата и гарантийном обслуживании. Специалист добавила, что онлайн-магазины могут принимать оплату по карте, однако при этом платеж должен проходить только через онлайн-кассу или платежный терминал, передает РИА Новости.

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