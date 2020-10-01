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В Канаде суточное число заразившихся COVID-19 достигло пиковых показателей весны

11:30
  • четверг
  • 01 октября 2020

Во всем мире наблюдается ухудшение ситуации

В Канаде число заболевших коронавирусной инфекцией стремительно повышается. За последние сутки число новых выявленных больных составило 1 797, что сравнимо с пиковыми показателями начала мая.

В России выявлено 8945 новых случаев заражения коронавирусом
Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион 11 тысяч

За день до этого в Минздраве Канады сообщили о 1 660 случаях COVID-19, а за последние сутки умерло 6 человек. На сегодняшний день в стране известно о 158 758 заболевших, из них 134,9 тысяч пациентов вылечились, а 9 297 – погибли. Всего тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 7,3 миллионов канадцев.

Отмечается, что наибольший прирост заболевших наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в страну пришла вторая волна пандемии, которая может оказаться даже страшнее первой, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 34 миллионов человек, 1,01 миллион из них скончались. В России выявлено 1,18 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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